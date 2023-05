Ansat og direktør forfalskede listeria-rapporter om laks

To mænd, der var ansat hos en nu lukket fiskefabrik, er tirsdag blevet dømt for at forfalske listeria-rapporter om laks.

Dommen fra Retten i Hjørring lyder på tre måneders betinget fængsel for dokumentfalsk til de to mænd, hvoraf den ene var direktør.

Det skriver TV2 Nord.

Ifølge mediet dømmes mændene for at have forfalsket laboratorierapporter fra virksomheden, så positive listeria-test i stedet fremstod som negative.