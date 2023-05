»Jeg er rigtig ked af, at den 13-årige og hendes familie fik den her oplevelse oven i den forfærdelige forbrydelse, de var udsat for,« udtaler regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, i meddelelsen.

»Til gengæld er jeg glad for, at ledelserne i begge regioner handlede resolut og var åbne om mistanken. Det er vigtigt, at vi kan have tillid til, at vores betroede oplysninger omgås med omhu. Vi skal ikke gå og være nervøse for, at nysgerrige medarbejdere kigger i en journal, som de ikke har noget lovligt ærinde i,« tilføjer regionsrådsformanden.