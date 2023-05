Retsmøde i drabssag stoppet af dårlig lyd i skjulte klip

Men under afspilningen af klippet er lyden så dårlig i den store nævningesal, at retsformanden ser sig nødsaget til at spørge den 29-årige, om han overhovedet kan høre, hvad der siges på optagelsen.

- Nej, lyder det korte svar.

Den 29-årige er ordblind. Han har derfor svært ved at nå at læse med i afskriften på en computerskærm foran ham i vidneskranken.

Også retsformand Henrik Munkholm har svært ved at tyde ordene i samtalen, der har ”en vis betydning for sagen”, siger han.

Derfor afbrydes dagens retsmøde cirka 20 minutter før tid, så der kan komme styr på teknikken, før afhøringen af den tiltalte kan fortsætte.

Næste retsmøde er fredag.

Den 29-årige nægter sig skyldig i drab. Han anklages for at have dræbt Louise Borglit, der var gravid i 35. uge, med 11 knivstik. Hun blev dræbt en fredag aften i november 2016.