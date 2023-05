Fynsk juletræsgods tabte erstatningssag mod staten

Der må heller ikke anvendes gødning eller pesticider i forbindelse med skovdriften.

Myndighederne har vurderet, at godset på grund af restriktionerne ville lide et varigt tab på cirka syv millioner kroner. Men godsejeren mener, at tabet vil være meget større. Derfor er hun gået rettens vej.

Højesteret har i forbindelse med sagen indhentet skønserklæring fra en godsforvalter, en skovrider og tidligere CBS-rektor Per Holten-Andersen. Og deres vurderinger har ikke givet højesteretsdommerne anledning til at ændre på taksationskommissionens afgørelse.

Højesteret anfører, at godset i en vis grad vil have mulighed for at flytte dyrkningen af juletræer fra Natura 2000-arealerne til andre arealer ”uden væsentligt tab”