Drabstiltalt satte gps-tracker på ekskones bil før han skød hende

Forholdet mellem de to blev mere og mere tilspidset, forklarer han.

I december 2018 fik han tilhold mod at tage kontakt til kvinden - udover kontakt der handlede om den praktiske tilrettelæggelse af samvær med børnene.

Foruden drab er manden tiltalt for i 34 tilfælde at have brudt tilholdet ved at skrive beskeder til kvinden, som ikke handlede om samvær.

Han skal blandt andet have skrevet: ”Jeg lever og ånder for mine børn. Jeg dræber dig gerne”. Og i en anden e-mail: ”Jeg sætter livet på spil nu. Enten tager du mit liv, eller jeg tager dit. Jeg gør det med glæde.”

Kvinden havde anmeldt bruddene på tilholdet til politiet, og det var planen, at manden skulle i retten i sagen 11 dage efter drabet.

Manden er også tiltalt for trusler og for at have udøvet psykisk vold over for kvinden.

Disse forhold nægter han sig skyldig i.

Der forventes at falde dom 30 maj.