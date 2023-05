Drabstiltalt: Jeg digtede om drabet for at spille smart

Men det var alt sammen løgn, siger den 29-årige tirsdag i Retten i Glostrup.

Her sidder han tiltalt for at have slået 32-årige Louise Borglit ihjel med 11 knivstik en fredag aften i november 2016.

- Det er bare for at spille smart, siger han igen og igen fra vidneskranken, når specialanklager Bo Bjerregaard foreholder ham de forskellige udtalelser.

Lydklippene er optaget i hemmelighed. Politiet rettede nogle år efter drabet igen deres mistanke mod manden, og det blev besluttet at sætte en PET-mænd ind i fængslet under dække af at være indsat for blandt andet en sag om hash.