Sletning i register hindrer stramning af regler for statsborgerskab

Samme år måtte Inger Støjberg erkende, at der var problemer med at leve op til elementerne i aftalen.

Det skyldtes, at domme efter et antal år bliver slettet fra kriminalregistret, som sagsbehandlerne bruger, når de skal tjekke ansøgere.

Støjberg erkendte dengang over for Politiken, at ”det viser sig jo, at der er et lille problem her”.

VLAK-regeringen blev i juni 2019 afløst af S-regeringen. Her måtte først Mattias Tesfaye og siden Kaare Dybvad Bek som udlændinge- og integrationsminister erfare, at det ikke er så ligetil at beholde oplysningerne i registrene.

Foruden Udlændinge- og Integrationsministeriet har også Justitsministeriet og Rigspolitiet set på opgaven, som bliver ved med at give hovedbrud.