32-årig sigtet for bortførelse forlænger frivilligt sin fængsling

Det har Susanne Bluhm, som er specialanklager ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, tidligere oplyst.

Hun har ikke ønsket at uddybe, hvorfor anklagemyndigheden ikke på nuværende tidspunkt vil have prøvet mistanken mod den 32-årige i de to sager.

Den 32-årige mand blev anholdt 16. april og sigtet for at have bortført og begået overgreb mod en 13-årig pige. Da manden blev anholdt, havde den 13-årige pige været savnet i mere end et døgn.

Dagen efter blev han varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Næstved.