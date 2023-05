Tre mænd dømt for at planlægge knivangreb på gravid

Det er alene den ældste af mændene - den 30-årige mand - der har en relation til kvinden, der var gravid i syvende måned. Det er ham, der førte an i planlægningen, og derfor er han idømt den hårdeste straf af de tre.

Dommen til ham lyder på to år og fire måneders fængsel samt en advarsel om udvisning af Danmark. Den 30-årige er tidligere straffet for vold, hvilket har talt i skærpende retning.

Den 29-årige er blevet idømt et års fængsel, mens den 26-årige er blevet idømt halvandet års fængsel.

Straffene er alle ubetingede, hvilket vil sige, at de skal afsones.

Den 29-årige, som blev idømt et års fængsel for to forhold, har valgt at modtage dommen. De to øvrige overvejer, om de vil anke dommen eller ej.

Anklagemyndigheden havde for alle tre mænd påstået en længere fængselsstraf, end der blev udmålt, samt at den 30-årige skulle udvises - ikke blot have en advarsel om udvisning.

Både de dømte og anklagemyndigheden kan inden for to uger anke dommen til landsretten.