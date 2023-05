Norges kongepar kommer på officielt besøg i Danmark

Besøget i Danmark skal bidrage til et øget erhvervssamarbejde med fokus på grøn udvikling inden for industrien og en styrkelse af energisamarbejdet mellem de to lande, meddeler det norske kongehus.

Bæredygtig grøn skibsfart samt sundheds- og forsvarsteknologi er også på dagsordenen.

Tidligere mandag meddelte det norske kongehus, at den 86-årige kong Harald er blevet indlagt på Rikshospitalet i Oslo med en infektion.

Kongens tilstand er stabil. Det er ventet, at han vil være indlagt et par dage.