Teenager idømt fire års fængsel: Overfaldt dreng med machete

Han søgte tilflugt på et nærliggende dækcenter, hvorfra der blev tilkaldt en ambulance, og han fik livreddende hjælp.

Også en tredje mistænkt - en 16-årig dreng - har været tiltalt i sagen. Han er dog blevet frikendt.

Han var tiltalt for at have givet ordre om overfaldet til de to andre over telefonen. Men det er ifølge nævningetinget ved Retten på Frederiksberg ikke blevet bevist, at det forholdt sig sådan.

I sagen har nævningetinget særligt lagt vægt på vidneforklaringerne og den retspatologiske undersøgelse af offeret.

Anklager i sagen Han Lam argumenterede for, at den 16-årige, der er fundet skyldig i drabsforsøg, skulle idømmes mellem fem og fem et halvt års fængsel.