Der er så godt gang i operationsknivene på både de offentlige sygehuse og på privathospitalerne, at det går stærkere end ventet med at afvikle ventelisterne til planlagte operationer – f.eks. knæ- og hofteoperationer.

Sådan lyder det fra Danske Regioner, der meddeler, at alene i 1. kvartal 2023 blev der udført 245.300 planlagte operationer på de offentlige hospitaler – det er 10 pct. flere end i samme periode sidste år og betydeligt over det niveau, der var aftalt. Derudover er antallet af patienter, som er henvist til operation på et privat hospital, steget med 21 pct.