Brandfolk kæmper med flammerne på folkeskole nær Horsens

Folkeskolen i Gedved nær Horsens har siden søndag eftermiddag stået i flammer.

Og der er ikke udsigt til, at flammerne bliver slukket lige foreløbigt.

Det oplyser Michael Bruhn, operationschef i Sydøstjyllands Brandvæsen, søndag aften.

- Branden er inddæmmet, men i og med at den går ind i konstruktionen, vil jeg ikke sige, at den er under kontrol.