Regeringens planer om ny karakterskala lagt på hylden – formand for ekspertgruppe undrer sig

Politikerne bør genoptage arbejdet med en ny karakterskala for at bremse karakterinflationen, lyder det fra den tidligere formand for en ekspertgruppe, der har vurderet 7-trins-skalaen og andre karaktermodeller.