Førerløse S-tog ventes at køre på skinner for første gang i 2029

Introduktionen af førerløse tog sker blandt andet for at imødekomme prognoser om voksende trængsel i hovedstadsområdet.

Med de førerløse tog sigter man efter en metrolignende drift, hvor der vil køre flere tog i timen.

- Den nuværende S-bane har nået sin maksimumskapacitet i myldretiden, og vores nuværende generation af S-tog skal udskiftes indenfor 15 år, siger direktør for DSB Strategi og Togmateriel Jürgen Müller i meddelelsen.

- Vi er glade for, at vi har fået grønt lys politisk til udbuddet. Med udbuddet er der for alvor sat gang i fremtidens S-bane.