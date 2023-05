- Ydelsen er blevet brugt på en uhensigtsmæssig måde. På en måde som ikke var meningen, siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland samt formand for Løn- og praksisudvalget i Danske Regioner til mediet.

- Corona var nyt land for os alle. Det var ikke meningen, at alle skulle have en mail, når man havde et negativt coronasvar, men kun i særlige situationer.

Ordningen endte med at blive opsagt i foråret 2021 - cirka et år efter at coronaepidemien brød ud.

Borgere kunne i udgangspunktet få oplyst svaret på en coronatest ved selv at tilgå sundhed.dk.