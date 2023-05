Militært materiel fra Letland ankommer til Køge Havn søndag

Også i Østhavnen i Port of Aalborg vil der blive oprettet et midlertidigt militært område, fordi der ankommer et skib med materiel fra Letland.

Zonen vil være der fra søndag klokken 18 til mandag klokken 23.59.

Det oplyser Nordjyllands Politi på sin hjemmeside.

Materiellet skal ompakkes på havnen, hvorefter det skal køres til forskellige dele af landet. Noget skal til Den Kongelige Livgarde i København, mens andet skal til Trænregimentet i Aalborg.

Det oplyser Forsvarets presseafdeling til Ritzau.