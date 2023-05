Kommuner vil have færre benzinbiler - men tøver med forbud

Thomas Breddam understreger, at det ikke er noget, der er på bordet i øjeblikket, hvor byrådet arbejder på en strategi for udviklingen af bymidten.

Skulle det blive aktuelt i Roskilde Kommune, mener han, at det mest realistiske ville være, at et forbud kun skulle gælde i netop bymidten.

Der er endnu ikke nødvendig lovgivning på området fra Folketinget, hvilket borgerrepræsentationen i København vil presse på for at få.

Et politisk flertal blev i 2021 enige om, at det skulle være muligt for kommuner at indføre ”nul-emissionszoner”, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer. Men aftalen er ikke blevet til lov endnu.

Det betyder også, at det fortsat er usikkert, om det kan lade sig gøre at få benzin- og dieselbiler helt ud af København, eller om det vil ske i nogle dele af byen.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), siger, at det er en god idé at arbejde for udfasning af fossile køretøjer. Men det skal ske på nationalt plan.

- I Esbjerg Kommune vil vi ikke gå enegang på dette område, da det jo i givet fald vil være et forbud, der vil være umuligt at håndhæve i praksis.

- Vi kan eller vil jo ikke stoppe fossile biler ved kommunegrænsen, så når Københavns Kommune vil arbejde for det, er det jo nok mere symbolpolitik, end det reelt er praktisk muligt politisk, skriver han i en sms.