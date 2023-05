Kronprinsparret følger med i kong Charles' kroning på tæt hold

For det er egentlig ikke i tråd med traditionen, at andre regenter deltager.

Da den tidligere britiske regent, nu afdøde dronning Elizabeth, blev kronet i 1953, var det således ikke kong Frederik og dronning Ingrid, der deltog.

Det gjorde i stedet kongens fætter prins Axel og hans hustru, prinsesse Margaretha.

Avisen Mail on Sunday beskriver det således:

- I århundreder var normen, at ingen andre kronede kongelige skulle være til stede ved kroningen af en britisk monark.

Forklaringen er, at ceremonien skulle være en begivenhed for monarken og folket.

- Men som en del af sin plan om at opdatere ceremonien har kong Charles besluttet at bryde den 900 år gamle tradition ved at invitere sine kronede venner, herunder europæiske kongelige og overhoveder fra arabiske stater, skriver Mail on Sunday.