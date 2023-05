Sjælden sort stork set i Vestjylland

En sjælden stork er blevet set i Bækmarksbro i Vestjylland.

Det skriver TV Midtvest.

Den er ikke som storke i Danmark er flest. Den er nemlig sort.

Den sorte stork er ikke et dyr, man ofte ser i Danmark. Faktisk har der ifølge Dansk Ornitologisk Forening ikke været et ynglende sort storkepar her i landet siden 1980’erne.