- Vi har miljøzoner i dag for lastbiler, så hvis man vil køre lastbil i Københavns Kommune, er der nogle krav til, at det skal være af nyeste standard, siger Rasmus Steenberger.

- Det er den samme type afgrænsning, vi ser for os med fossilfrie zoner, og så kan der godt være en række praktikaliteter, der skal løses, som gør, at det bliver en lille smule anderledes, men det er ikke fremmed, at der er nogle krav for at køre ind og ud af en kommune.

Byudviklingsordføreren siger desuden, at der kan blive brug for at lave en form for overgangsperiode for nogle borgere.

Hos De Danske Bilimportører, som er en brancheorganisation, der repræsenterer bilproducenterne i Danmark, mener administrerende direktør Mads Rørvig, at tidshorisonten giver borgerne mulighed for at handle.

Derfor anser han det som rettidig omhu fra Københavns Kommune.

- Vi ved, at fremtiden er nul-emissionsbiler. Elbiler vil nok dominere billedet, når vi kigger lidt længere frem. Derfor ser vi det som helt naturligt, at Københavns Kommune vil stille det her krav i fremtiden, siger han.