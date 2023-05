To tog blev fejlagtigt sendt mod hinanden ved Køge

Gårsdagens hændelse skyldes en menneskelig fejl, lyder det fra områdechefen. Det er nemlig trafikledere, som har ansvaret for køreplanen.

Togene har mulighed for at køre på samme strækning, men de kan ikke ramme hinanden.

Det skyldes, at de kun kan køre så langt, som deres såkaldte køretilladelser rækker. Køretilladelserne kan ikke overlappe, så hvis togene nærmer sig hinanden, bremser de ned og holder stille.

Det er ikke første gang, at to modkørende tog er blevet sendt mod hinanden ved en fejl.

Ifølge Rene Makholm Hestbæk er det sket to gange før.

- Vi gør alt muligt for at undgå det ved at sætte ekstra bemanding på. Men når det er mennesker, der laver det, så er der mulighed for, at der er enkelte af de her handlinger.