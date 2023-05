Mand udeblev fra retssag - Var taget i krig i Ukraine

I en sag om trusler, som blev afgjort tidligere på ugen, havde Retten i Roskilde en usædvanlig afhøring af en forurettet.

Retten skulle nemlig afhøre en 22-årig dansk mand, som var rejst til Ukraine for at kæmpe i krigen, og som derfor ikke var dukket op i retten.

Men i stedet for at udsætte sagen lykkedes det politiet og anklagemyndigheden at opspore manden over sociale medier, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ritzau.