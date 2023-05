Ifølge tal fra Kirkeministeriet bliver lidt flere end en fjerdedel af alle konfirmationer afholdt på store bededag, hvilket svarer til omkring 12.000 årlige konfirmationer.

Havde man håbet på en vindstille dag, bliver man nok også skuffet.

»Det bliver blæsende. Vinden frisker op i løbet af natten, og det gør, at det også vil føles ret koldt. Vi kommer op på en frisk til hård vind fra en østlig retning. Især ved kystområdet kan middelvinden komme op mod kuling. Det vil føles blæsende i hele landet.«

Temperaturene er da også særligt kolde for årstiden. Ifølge DMI er middeltemperaturen for maj normalvis 15 grader, så der er altså et stykke op fra de seks grader.

Resten af weekenden byder på blæst og regn til dele af landet. Vinden aftager gradvist i løbet af weekenden, og på søndag kan vi få op omkring 16 grader.