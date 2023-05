Anklager vil endnu ikke have dommers vurdering af Meng-sigtelse

Manden er varetægtsfængslet i bortførelsessagen frem til 11. maj. Her skal der efter planen afholdes et nyt retsmøde, så en dommer kan vurdere, om der stadig er grundlag for at frihedsberøve den 32-årige.

Selv om den 32-årige er blevet mødt af nye sigtelser i to alvorlige sager siden grundlovsforhøret i april, vil specialanklageren ikke bede om, at den 32-årige også varetægtsfængsles for de to sager.

Dermed vil anklagemyndigheden endnu ikke få en vurdering af, om mistankegrundlaget mod manden er stærkt nok til også at fængsle ham i de sager.