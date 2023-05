Knækket kryptochat indgår i mere end 100 danske straffesager

Den samlede straf i sagerne er på mere end 1000 års fængsel.

I Danmark har det haft stor indflydelse i blandt andet narkosager, men også drabssager.

Så sent som tirsdag blev der i Retten i Holbæk afsagt dom over to mænd, der blev straffet med fængsel på livstid for at planlægge et dobbeltdrab i Kalundborg.

- Hvis vi ikke havde haft SKY-telefonerne, så havde vi ikke fået bagmændene, sagde specialanklager Anja Lund Liin efter retsmødet.

De to dømte nægter sig skyldige og har anket dommen til landsretten.