04/05/2023 KL. 17:00

For abonnenter

Politiker efter kræftskandale: Der kan komme flere fyringer – højere oppe

Allerede for et år siden forsøgte Aarhus Universitetshospital at råbe direktionen i Region Midtjylland op om overskridelse af ventetidsgarantien for meget syge kræftpatienter. Men budskabet gik ikke videre.