Hvis der opstår en akut situation, og der er brug for at advare folk via ”Sirenen”, er det så ikke problematisk, at man kun får besked, hvis man har en ny telefon eller har fået downloaded den nyeste opdatering?

»Det er sådan, at det her er et supplement til de fysiske sirener, som vi stadig vil have. Vi bliver også ved med at have beredskabsmeddelelser på radio og tv,« siger Laila Reenberg.

Derfor er »man ikke på Herrens mark«, hvis man ikke modtager ”Sirenen”, siger hun.

»I den perfekte verden ville alle kunne få den, og med tiden vil flere og flere kunne få den, i takt med at mobilerne bliver skiftet ud.«

De kommende dage vil Beredskabsstyrelsen dog evaluere, om der også kan være andre fejl på spil. Derfor opfordres især personer, der ikke fik meddelelsen, til at udfylde et spørgeskema på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Det havde ca. 25.000 allerede gjort onsdag eftermiddag.