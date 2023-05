Fejl ved test af ny sirene ligger sandsynligvis på mobiltelefoner

Der er allerede borgere, der har været inde på sirenen.dk for at udfylde styrelsens spørgeskema, i tilfælde af at man ikke modtog advarslen.

Kristian Anker-Møller siger, at spørgeskemaet allerede viser, at flere ikke havde opdateret deres telefon. Men styrelsen har endnu ikke et overblik over alle svar fra spørgeskemaet.

Testen foregik i samme tidsrum, hvor de fysiske sirener vanen tro lyder første onsdag i maj hvert år.

”Sirenen” er en advarsel, der udsendes i et bestemt område, når myndighederne vurderer, at der er fare på færde.

Eksempelvis en omfattende brand med giftig røgudvikling, hvor borgerne bør søge indenfor.

I de kommende dage vil styrelsen sammen med operatører af mobilnetværk analysere testen nærmere.