Miljøminister holder øje med stigende ulvebestand og forstår bekymring

Det er høje strømførende hegn, som husdyrholdere kan få offentlige tilskud til at opsætte.

Det gælder for nuværende kun inden for to afgrænsede områder af Jylland - et område i Vestjylland og et område i Midtjylland.

Da ulven genindvandrede til Danmark, var det primært de to områder, ulven søgte til.

Siden har ulven spredt sig til det meste af Jylland, og nu er det ifølge miljøministeren hovedparten af ulvene, der er uden for de to zoner.

Fra landbruget har der været et ønske om at udvide området, hvor husdyrholdere kan søge tilskud til ulvesikret hegn.

Magnus Heunicke har ingen konkrete løfter med på samrådet, men siger, at han holder nøje øje med udviklingen og løbende vurderer behovet for at udvide tilskudsområderne.