Mette Ring Ditlevsen faster og skriver dagbog: »Jeg synes allerede, mine jeans sidder bedre«

Hvordan ændrer livet sig, hvis man begynder at faste?

Det fører Mette Ring Ditlevsen dagbog over, og du kan nu læse hendes daglige tanker fra de første 12 dage på fastekur.

Her kommer hun blandt andet ind på, hvor svært det er at leve sundt på en weekendtur, hvordan det er at lugte til mad, når man ikke må spise, og hvor motiverende det er, at bukserne efter fire dage sidder bedre.