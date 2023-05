Otte ud af ti kræftpatienter i live et år efter diagnose - fremgang udebliver

Fra 2016 til 2018 var de tilsvarende tal 83 procent for kvinder og 82 procent for mænd.

Det tyder ifølge styrelsen på, at covid-19 ikke har påvirket kræftpatienters chance for at overleve.

- Vi kan ikke ud fra tallene sige, hvad covid-19 har betydet for kræftbehandlingen. Men vi kan sige, at chancen for stadig at være i live, et år efter at man fik konstateret kræft ikke har været negativt påvirket, siger Mette Keis Jepsen, som er afdelingsleder i Sundhedsdatastyrelsen.

Coronaepidemien fik mange danskere til at udskyde lægebesøg.