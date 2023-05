07/05/2023 KL. 12:00

Efter minksagen åbner partier for opgør om vurderinger af ministres ansvar

Måneders debat om statsminister Mette Frederiksens mulige ansvar i minksagen løb ud i sandet og efterlod et spørgsmål ubesvaret. Nu åbner partier for at ændre loven, så det ikke gentager sig i fremtiden.