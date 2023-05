Hver fjerde socialpædagog udsættes for vold på arbejdet

Volden har fundet sted på botilbud for voksne med udviklingshandicap eller sindslidelser eller på døgninstitutioner for anbragte børn og unge.

- Det er enormt alvorligt, at så mange socialpædagoger bliver slået, sparket eller det, der er endnu værre, fordi vi passer vores arbejde, siger forbundsformand Benny Andersen i en pressemeddelelse.

- At blive udsat for vold på arbejdet har store konsekvenser for socialpædagoger.

- For eksempel øger vold på arbejdet risikoen for depression, siger formanden og henviser til en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.