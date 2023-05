Kræftens Bekæmpelse: Fyring af topchefer fjerner ikke venteliste

- Det betyder dårligere prognose for dem, og man kan ikke afvise, at nogle risikerer at dø. Det problem er stadig ikke løst, siger Jesper Fisker.

Hvis ikke sygehuset selv har kapaciteten, skal de henvise patienterne til behandling på et andet dansk eller udenlandsk sygehus.

- Om det er på et dansk hospital eller i udlandet må følge de retningslinjer, der heldigvis nu er gjort klare, siger Jesper Fisker.

Direktøren for Kræftens Bekæmpelse mener, der er tale om en regulær skandalesag.

- Jeg synes, man er nødt til at kalde det en skandale. Det at så mange patienter ikke har fået den behandling, vi har været enige om, at de skal have, kan man ikke karakterisere som andet end en skandale.