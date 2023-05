Syv er nu dømt for dobbeltdrab - to er stadig efterlyst

Alle syv dømte har anket til frifindelse, og landsretten behandler sagen i 2024.

To mistænkte er stadig efterlyst internationalt.

Helt centralt for efterforskningen har været politiets adgang til beskeder mellem flere profiler på den krypterede beskedtjeneste Sky ECC.

Ifølge retten blev der den 30. og 31. oktober 2020 sendt beskeder i en gruppechat, der beviser, at de to drab og drabsforsøget ved et supermarked i Kalundborg blev begået for at hævne et overfald på et andet LTF-medlem.

Der blev også sendt billeder af to af ofrene for skudepisoden.

Senere blev det planlagt, at der minimum skulle bringes fire skydevåben, og at en eller to skulle dø.

Den 17. november blev der i gruppechatten sendt besked om, at det var overstået, og at der var tale om tre mænd.