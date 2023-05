Nu er der faldet afgørelse i Herlufsholm-sagen

Et år efter at en TV 2-dokumentar afdækkede en elevkultur præget af krænkelser, mobning og vold på kostskolen Herlufsholm, står det nu klart, hvilke konsekvenser sagerne vil få for skolen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har således truffet afgørelse i den tilsynssag, styrelsen har ført mod skolen.