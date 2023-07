04/07/2023 KL. 15:00

For abonnenter

Dansk forskning peger på, at fastekure kan modvirke alvorlige sygdomme

Fastekure kan være vejen frem for hjertepatienter, diabetikere og demensramte, lyder det i et dansk studie. En forsker peger på, at fysisk aktivitet kan have de samme gavnlige virkninger.