Advokat varsler anke af 32-årigs dom for landsforræderi

Her har retsformand Karen Duus Mathiesen netop meddelt, at et enigt nævningeting finder El-Haj skyldig i blandt andet landsforræderi, trusler om terror samt forsøg på at hverve familiemedlemmer til en terrorgruppe.

El-Haj rejste til Syrien i 2013 via Tyrkiet, og dernede tilsluttede han sig Islamisk Stat. I begyndelsen var han tilknyttet en gruppe, ”Khatiba 57”, hvor også hans onkel var med.

Onklen, Jacob El-Ali, blev i efteråret som den første dømt efter landsforræderiparagraffen, da han erkendte sig skyldig og fik en dom på 14 års fængsel.