Syrienkriger kendt skyldig i groft landsforræderi

Ud over den bestemmelse blev El-Haj tiltalt for at have ladet sig hverve til Islamisk Stat og for at have forsøgt at hverve familiemedlemmer til den militante bevægelse.

El-Haj er kendt skyldig i alle forhold, som ud over de nævnte drejer sig om et tilfælde af trusler om terror.

Det foregik tilbage i august 2013, hvor han sammen med andre skød til måls efter billeder af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, islamkritiker Lars Hedegaard, daværende folketingsmedlem Naser Khader, imam Ahmed Akkari, muhammedtegner Kurt Westergaard og tidligere PET-agent Morten Storm.

Episoden blev optaget på video og delt på internettet sammen med en udtalelse, der blev indledt med ”Må Allah destruere dem alle sammen...”

Efter afsigelsen af kendelsen blev retten hævet. Den sættes igen 23. maj med henblik på at udmåle en straf. Strafferammen er fængsel på livstid.