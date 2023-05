De vil hver især gå hele vejen. Det vil sige til Højesteret. Men lige nu, onsdag, begynder slaget i Københavns Byret. Skal offentligheden kunne følge med i straffesagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, når den begynder til oktober?

Ja, siger han og hans forsvarer.

Nej, under ingen omstændigheder, mener anklagemyndigheden, der i en anden sag – mod en tidligere PET-ansat – har truet med at opgive at føre sådanne sager, hvis domstolene kræver, at de føres i delvis åbenhed.