Hver femte borger i Danmark bruger fortsat mindre el end normalt

- Det er glædeligt og har en positiv indflydelse på den enkelte husholdning, samfundsøkonomi og den grønne omstilling.

Ifølge Energistyrelsens undersøgelse er borgerne blandt andet blevet gode til at bruge mindre strøm og bruge den, når priserne har været lavest.

Desuden har mange skruet ned for varmen, brugt kortere tid i badet og har sørget for, at vaskemaskiner og opvaskemaskiner først blev sat i gang, når de var fyldt op.

- Vi tror både, at det handler om de stigende priser, et klimahensyn og også om at bidrage til forsyningssikkerheden oven på den russiske invasion af Ukraine. Så vi hører, at flere forskellige motiver er i spil ude hos danskerne, siger Stine Leth Rasmussen om tendensen.