Ulv er igen set midt i jysk by

Parret var dog hurtige til at fotografere dyret, og ifølge Steen Hedrup, der er pensioneret naturvejleder ved Økolariet, er der slet ingen tvivl om, at der altså er tale om en ulv. Det fortæller han til Vejle Amts Folkeblad.

For lidt over to uger siden - i midten af april - blev en ulv også set spankulere rundt i Vejleområdet. Det skete, da Berit Lang i sin bil så en ulv i krydset ved Sønderdalen og Fredericiavej i Vinding ved Vejle, skriver TV Syd.

Her nåede Berit Lang også at få et billede af ulven.