Nyt supersygehus skal finde ekstra plads til solceller

Før man fandt fejlen i konstruktionen stod byggeriet samlet set til at koste 1,4 milliarder kroner mere end forventet.

Samtidig er færdiggørelsen af projektet blevet forsinket med seks år. Nordjyllands hidtil største byggeri skulle have stået færdigt i 2020.

Planen er, at byggeriets reserverpulje skal betale for de ekstra udgifter til flere solceller. Men ifølge Per Larsen kan det ikke lade sig gøre.

- Det er ikke realistisk, for reservepuljen er jo for længst brugt op, og vi har en samlet overskridelse af budgettet på 1,4 milliarder, så det her er jo sådan set bare en ekstraomkostning, siger han.

Det er ikke kun byggeriet i Aalborg, der er ramt af udfordringer.

I februar skrev Fyens Stiftstidende, at flere hundrede rum og toiletkabiner på Odense Universitetshospital var blevet angrebet af skimmelsvamp.