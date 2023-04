19 naturaktivister frihedsberøvet til demonstration i København

- Med aktionen kræver de, at regeringen tager de første skridt for at undgå klima- og økokollaps: Danmark skal have 30 procent vild natur, skriver Extinction Rebellion.

En frihedsberøvelse er ikke helt det samme som en anholdelse. Politiet kan frihedsberøve en person, hvis der ikke er et strafferetlig grundlag for at anholde nogen, men til gengæld en stærk nok mistanke til, at de gør noget ulovligt, hvis politiet ikke tilbageholder dem.

En række demonstranter har udtalt sig om demonstrationen i Extinction Rebellions pressemeddelelse.