Politiet efterforsker forgiftede fugle i det centrale Aalborg

Men nu viser en undersøgelse, at de undersøgte fugle er blevet forgiftet med giftstoffet chloralose.

Det er et giftstof, der bruges til bekæmpelse af gnavere.

Giftstoffet blev fundet i fyldte maver hos fuglene og var blandet med knust foder, brød og gryn.

Politiet ser det som et tegn på forgiftning, da syge fugle normalt ikke vil indtage foder i større mængder for så at dø umiddelbart efter.

- Jeg kan godt være bekymret for, at der kan være efterladt giftstoffer, som kan betyde yderligere forgiftninger af dyrene.