HK og Teknisk Landsforbund trækker støtte til Lizette Risgaard

HK Danmark er Danmarks næststørste fagforbund med over 226.000 medlemmer. Teknisk Landsforbund har cirka 30.000 medlemmer.

Tidligere fredag sagde Anja C. Jensen, at hun mente ”det var voldsomt” at afsætte Lizette Risgaard uden en grundig undersøgelse.

Den undersøgelse har Anja C. Jensen selv været med til at igangsætte fredag formiddag i FH’s forretningsudvalg.

Men efter mødet med HK’s bestyrelse har piben altså fået en anden lyd. Det skyldes særligt, at hun selv har talt med flere af de kilder, der anonymt står frem i flere medier med anklagerne mod Lizette Risgaard.

– Jeg har talt med to kilder, som er kommet til mig i fortrolighed. Det er jeg nødt til at lytte til, siger Anja C. Jensen, som er formand for HK.