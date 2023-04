Bortført 13-årig udtrykker taknemmelighed efter Meng-sigtelse

Den 32-årige mand, som er sigtet i sagen, er indtil videre kun fængslet på grundlag af de sigtelser, som er rejst mod ham i forbindelse med den 13-åriges bortførelse.

Han er derudover sigtet for at have bortført, voldtaget og dræbt 17-årige Emilie Meng tilbage i 2016, og så er han sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage en 15-årig efterskolepige i Sorø i november i fjor.

De nye sigtelser har endnu ikke været præsenteret for en dommer, og der er derfor ikke taget stilling til, om de er tilstrækkeligt begrundede til at kunne indgå i grundlaget for varetægtsfængslingen.

Det vil først ske i det øjeblik, anklagemyndigheden måtte ønske dette og fremlægger de nye sigtelser for en dommer.

Karina Skou er forsvarsadvokat og repræsenterer den 32-årige i sagen. Hun oplyste efter politiets pressemøde onsdag, at hendes klient nægter sig skyldig i de nye sigtelser.

Den 32-årige erkender delvist sigtelserne i sagen vedrørende den 13-årige, men det er ikke oplyst, i hvilket omfang han er erkender.