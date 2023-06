Det er 10 år siden. I dag er Ebbesen fyldt 50 år, og nu har specialister igen, i samarbejde med Jyllands-Posten, i et unikt forskningsprojekt nøje undersøgt hans krop.

Kan han stadig ro fra de unge? Er det muligt for Eskild Ebbesen – og for alle andre – at kæmpe mod sin alder?

Den tidligere topatlet fra Guldfireren har sagt ja til over to dage at gennemgå en stribe fysiske test, scanninger og målinger.

Han er spændt. Det skal vise sig, at han får nogle overraskende svar.

Svar, som kan gøre helt almindelige danskere klogere på, hvor længe det er muligt at sætte alderen ud af spil.