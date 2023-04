Landsret frifinder russiske søfolk i sag om ulovligt arbejde

Ved en politiaktion 9. marts 2021 blev søfolkene anholdt og sigtet for at arbejde uden gyldig arbejdstilladelse.

Sagen fik det såkaldte BAT Kartel, der består af en række fagforbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation, op i det røde felt. Kartellet forlangte at daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) skulle skride ind.

BAT Kartellet krævede handling fra ministeren og bygherren, Femern A/S, over for det konsortium, som forestod anlægsarbejdet.

Få dage efter kunne Fagbladet 3F berette, at de russiske slæbebåde blev eskorteret ud af dansk farvand af flådefartøjet ”Freja P521”, og at Hjemrejsestyrelsen havde truffet beslutning om at udvise de 28 søfolk.